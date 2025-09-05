Уругвай, Колумбия и Парагвай се класираха за световното

Уругвай, Колумбия и Парагвай взеха последните три директни квоти от зона КОНМЕБОЛ за участие на световното първенство през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Кръг преди края на квалификациите в Южна Америка трите тима са сигурни за мястото си в топ 6 в класирането и се присъединиха към Аржентина, Еквадор и Бразилия, които в вече се бяха гарантирали мястото на предстоящия Мондиал.

Двукратните световни шампиони от Уругвай спечелиха у дома с 3:0 срещу Перу, като головете за тима вкараха Родриго Агире през първото полувреме и Джорджан де Араскаета и Федерико Виняс през второто полувреме. Успехът изкачи урусите на третото място в класирането с 27 точки, само на точка за втория Бразилия, който се наложи с 3:0 над Чили.

На Маракана в Рио де Жанейро новото попълнение на "Челси" Естевао даде преднина на петкратните световни шампиони в 38-ата минута. В 72-ата минута влезлият като резерва халф на "Уест Хем" Лукас Пакета покачи на 2:0, а само 4 минути след това полузащитникът на "Нюкасъл" Бруно Гимараеш оформи крайния резултат.

Победа с 3:0 над Боливия регистрира и Колумбия, който се завръща на световни финали, след като пропусна последните в Катар през 2022 година. Неостаряващия Хамес Родригес даде преднина на домакините след половин час игра, а в 74-ата минута Джон Кордоба удвои преднината на колумбийците. За крайното 3:0 се разписа Хуан Кинтеро в 82-ата минута. За гостите от Боливия, които все още имат надежди за класиране чрез бараж, като титуляр започна бранителят на ЦСКА 1948 Диего Медина, но бе заменен заради контузия в 68-ата минута.

Парагвай сложи край на 16-годишното си чакане за класиране на Мондиал след 0:0 като домакин на Еквадор.

Аржентина спечели с 3:0 срещу Венецуела. Два гола на стадион "Монументал" в Буенос Айрес вкара капитанът на "гаучосите" Лионел Меси.