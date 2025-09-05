ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лучано Спалети може да стане треньор на "Фенербахче"

Бившият селекционер на италианския национален отбор Лучано Спалети има шанс да продължи кариерата си във "Фенербахче". Това съобщава SportMediaset.

Другите двама кандидати са бившият наставник на "Милан" Серхио Консейсао и Ангелос Постекоглу, доскоро начело на "Тотнъм".

Скоро във "Фенербахче" ще се проведат избори за президент на клуба, а назначението на нов треньор на мястото на уволнения преди дни Жозе Моуринььо до голяма степен ще зависи от техния резултат.

Един от кандидатите за поста на шеф на истанбулския клуб - Садетин Саран, подкрепя варианта за избор на Консейсао. 

"Фенербахче" в момента е на пето място в класирането на турското първенство.

