Футболист на "Сампдория" спаси момиче, намушкано над 10 пъти с нож

Полузащитникът на "Сампдория" Алесандро Белемо помогна на полска туристка във Венеция, която имаше повече от 10 прободни рани по цялото тяло. Италианският футболист и брат му предотвратиха смъртта на момичето и изчакаха пристигането на линейката.

Според испанското издание sport.es, Белемо вечерял с брат си, когато чул викове на улицата. Те бързо отнесли момичето до дома си, опитали се дадат първа помощ и извикали линейка. В момента туристката е в болница, а състоянието ѝ е стабилно. Няколко часа след инцидента полицията задържала психично болен италианец, заподозрян в престъплението.

Белемо е прекарал цялата си кариера в Италия, като достигна до серия "А" с "Комо" през миналата година.