Швед ще свири на България в Грузия, идвал е в София при провал на "Левски"

Момент от мача "Левски" - АЕК (Ларнака). СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Елитният шведски арбитър Глен Нюберг получи назначение от съдийската комисия на УЕФА за втората световна квалификация на България в група Е – гостуването на Грузия в неделя от 16,00 часа. 

Помощници на 36-годишния арбитър ще бъдат Махбод Беиги и Даниел Юнг, а четвърти съдия е Адам Ладебек, като всички от асистентите на терена също са шведи. И тъй като в първенството на Швеция системата за видеопомощ (ВАР) не се използва, УЕФА изпрати рефери от Нидерландия за тази функция. Главен ВАР-арбитър ще бъде Пол ван Букел, а асистент-ВАР-съдия е Ервин Бланк.

Ласло Вагнер от Унгария ще бъде съдийски наблюдател на стадион Борис Пайчадзе в Тбилиси, а дежурен делегат на УЕФА – Мирослав Ришка от Полша.

В първия си мач България отстъпи с 0:3 у дома срещу еврошампиона Испания, а Грузия претърпя поражение с 2:3 от Турция в Тбилиси.

У нас Ниберг е бил преди 6 г., за да ръководи мач на "Левски" от квалификациите за Лига Европа. Под ръководството на Петър Хубчев "сините" паднаха на "Герена" с 0:4 от кипърския АЕК (Лимасол), а общият им провал се изрази в 0:7.

