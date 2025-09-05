ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВМЗ - Сопот - ключови за България и ЕС

Моуриньо е заработил над 108 млн. евро от неустойки

1540
Жозе Моуриньо Снимка: Ройтерс

След уволнението си от "Фенербахче" Жозе Моуриньо заработи още веднъж солидно от неустойка. Турският гранд ще плати на португалския треньор 15 милиона евро за преждевременното прекратяване на договора му.

Така определилият се сам като Специалния Жозе мина границата от 100 млн. евро, заработени от неустойки. Точната сума е 108,1 милиона евро.

Освен "Фенербахче" "Реал" (М) е платил на Моуриньо обезщетение на стойност 19,7 милиона, "Манчестър Юнайтед" - 22 милиона, "Тотнъм" - 17,4 милиона и "Рома" - 3,5 милиона.

"Челси" е рекордьор с 2 неустойки - 20,9 и 9,6 милиона.

Жозе Моуриньо Снимка: Ройтерс

