Никола Цолов втори в тренировката на "Монца"

Никола Цолов даде второ време в единствената свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на Италия, което е и последен кръг за сезона във Формула 3.

Българският пилот от "Кампос Рейсинг" записа време от 1:38,601 минути в най-бързата си обиколка на пистата "Монца".

В дома на "Ферари" единственото по-бързо време от това на българина постигна Уго Угочукву. Американецът регистрира 1:38,473 минути.

Бразилецът Рафаел Камара, който в миналия кръг си осигури предсрочно спечелването на титлата, даде 18-о време в тренировката.

От 16 часа днес предстои квалификацията, която ще определи реда на стартиране в утрешното спринтово състезание и в неделното основно състезание. Квалификацията ще се проведе в две групи от по 15 пилота, като Никола Цолов е във втората.