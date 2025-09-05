ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Леопардът се върна в Шумен, мъж твърди, че го е ви...

Легендите Майк Тайсън и Флойд Мейуедър се срещат на ринга

1304
Майк Тайсън КАДЪР: Инстаграм/miketyson

Легендите в професионалния бокс Майк Тайсън и Флойд Мейуедър ще направят демонстративен двубой през следващата година, съобщава промоутърът на събитиетро CSI Sports. Събитието все още няма дата, но се очаква да бъде проведено през пролетта на 2026, добавя агенция ДПА, цитирана от БТА.

Тайсън, който ще навърши 60 години през 2026, за последно боксира с ютубъра Джейк Пол в осемрундов мач през ноември 2024.

"Това е среща, която никой не е предполагал, че ще се случи. В това число и аз. Все още не мога да повярвам, че Флойд се е навил. Няма да бъде добре за здравето му, но щом го иска и е подписал договора, значи ще го получи", каза Тайсън, цитаиран от ДПА.

Мейуедър спечели световни титли в пет категории и завърши професионалната си кариера без загуба в 50 мача. Той се оттегли през 2017 след двубой със звездата в смесените бойни изкуства Конър Макгрегър.

"В този спорт съм от 30 години и няма нито един боксьор, който може да ми опонира. Знаете, че ако съм тръгнал да правя нещо, ще го направя като хората. Аз съм най-добрият и с този мач ще дам на феновете ми това, което искат да видят", добави той.

Майк Тайсън КАДЪР: Инстаграм/miketyson

