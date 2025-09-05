Mastercard с гордост обявява дългосрочно партньорство с Иван Иванов, шампион при юношите на „Уимбълдън“ 2025 г. и №1 в световната юношеска ранглиста на ITF, в подкрепа на неговия изключителен талант и отдаденост както на корта, така и извън него.

Само на 16 години Иванов постигна историческо постижение – стана едва вторият българин след Григор Димитров (2008), който печели титла от Юношески турнир от Големия шлем. Той победи американеца Ронит Карки с 6–2, 6–3, без да загуби сет по време на целия турнир. В резултат на този триумф Иван оглави световната юношеска ранглиста на ITF.

До момента той вече има четири титли в сингъл и двойки от ITF Junior Tour и допълнително се открои със силното си представяне на Откритото първенство на Франция 2025 г., където достигна до полуфинал. В момента тече и Откритото първенство на САЩ (US Open), където на Иван му предстои полуфинал срещу №54 в световната ранглиста при юношите – Зангар Нурланули от Казахстан. Двамата ще се срещнат за първи път на корта.

Успехите му подчертават и ролята на Rafa Nadal Academy, където тренира под наставничеството и подкрепата на Рафаел Надал и Тони Надал.

„Вярваме, че Иван Иванов е млад българин, който не само живее с любов към тениса, но и е вдъхновение за всички нас и за децата ни, като показва какво могат да постигнат трудът и дисциплината в свят, в който по-лесните изкушения често са предпочитани“, сподели Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

„С тази подкрепа ние още веднъж потвърждаваме вярата си в потенциала на Иван и създаваме условия за устойчивото развитие на неговата кариера. Заедно с Българската федерация по тенис каним всички деца в София, които се интересуват от този благороден спорт, да поиграят с младия шампион в първия учебен ден - 15 септември.“, добавя Ваня Манова.

Детайли за събитието: