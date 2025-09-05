ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Теменужка Петкова: Стабилната финансова система и ...

Президентът на световното джудо благодари за организацията на световното в София

Маруис Визер, президентът на Международната федерация по джудо, изказа благодарност към БФ Джудо и правителството за провеждането на световното първенство за кадети, на което София бе за първи път в историята бе домакин.

И определи организацията на "отлично ниво".

Шампионатът на планетата приключи в неделя, а форумът събра над 550 джудисти от 71 държави.

"Работейки заедно, можем да гледаме към бъдещето с увереност и да продължим да водим младото поколение напред!", се казва още в изявлението на Визер.

