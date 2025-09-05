ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Теменужка Петкова: Стабилната финансова система и ...

Алкарас преди мача с Джокович: Искам реванш, това е очевидно

Виктор Григоров

1284
Карлос Алкарас Снимка: РОЙТЕРС

Испанецът Карлос Алкарас излиза в полуфинала на  US Open в страховита форма - без загубен сет по пътя си в Ню Йорк.

Световният №2 изглежда все по-зрял и уверен, а амбицията му е ясна: да свали Джокович още веднъж от голямата сцена.

Макар че триумфира над Джокович на „Уимбълдън" миналата година, след това той допусна две болезнени поражения - загуби финала на Олимпиадата в Париж и отпадна на четвъртфиналите на Australian Open именно от сърбина.

„Знаем играта на Новак. Той винаги е гладен за успехи и винаги има амбиция за още. Аз искам реванш. Това е очевидно", призна Алкарас.

38-годишният Новак Джокович е достигнал само до един финал на турнирите от "Големият шлем" в последните две години и беше точно този, в който Алкарас го размаза с 3:0.

Сърбинът признава очевидното, че именно Алкарас и Яник Синер са новите „движещи сили" в тениса.

„Те играят най-добрия тенис на турнира, но аз със сигурност няма да изляза с бяло знаме. Особено аз."

Въпреки че през сезона Джокович често изпитваше трудности извън турнирите от "Големият шлем", именно там той отново показва постоянство и класа.

„Това беше целта ми още от началото на годината - да играя най-добрия си тенис на Шлемовете. Ето ме пак на полуфинал. Имам още един шанс."

След напускането на корта на Рафаел Надал и Анди Мъри, Джокович е напълно наясно, че собственото му време на върха е ограничено.

„Не става по-лесно. Важното е да се грижа за тялото си, да съм готов за битка в пет сета. Обичам големите мачове на голямата сцена"

Полуфиналът е на днес от 22 часа. 

