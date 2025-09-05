Легендарното състезание в Монако остана в календара на Формула 1 до 235 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарното състезание за Гран при на Монако ще остане в календара на Формула 1 до 2035 г.

Организаторите на надпреварата и компанията Либърти Медия, която държи правата на Формула 1, подписаха нов контракт в петък. През ноември миналата година двете страни парафираха друго споразумение, което гарантира мястото на състезанието в Княжеството до 2031 г.

Монако е част от календара на световния шампионат още от създаването му през 1950 година, а от 1955 година само през пандемичната 2020-а там не е имало състезание.