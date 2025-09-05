ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Теменужка Петкова: Стабилната финансова система и ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21240215 www.24chasa.bg

Легендарното състезание в Монако остана в календара на Формула 1 до 235 г.

928

Легендарното състезание за Гран при на Монако ще остане в календара на Формула 1 до 2035 г.

Организаторите на надпреварата и компанията Либърти Медия, която държи правата на Формула 1, подписаха нов контракт в петък. През ноември миналата година двете страни парафираха друго споразумение, което гарантира мястото на състезанието в Княжеството до 2031 г.

Монако е част от календара на световния шампионат още от създаването му през 1950 година, а от 1955 година само през пандемичната 2020-а там не е имало състезание.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол