Треньорът на "Левски": Разликата между България и Испания е много голяма

Разликата между испанския и българския национален отбор е твърде голяма в момента, а това бе видно от играта в световната квалификация по футбол в четвъртък, заяви старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес. Представителният тим на неговата родина спечели с 3:0 и според него това е нормално за отбор, който може да направи смяна Родри за Мартин Субименди.

"Испания притежава един от най-добрите отбори в света. Имат огромен потенциал на всички позиции и доминират на терена. В момента разликата с България е много голяма", заяви Веласкес в интервю за Radio MARCA. Той бе на трибуните на стадион "Васил Левски" в четвъртък, предава БТА.

"Испания беше далеч по-добрият отбор от първата до последната минута. Не ми се иска да отличавам отделни футболисти, тъй като всички играха много добре. Това е напълно очаквано за отбор, който може да замени Субименди за Родри. Нивото просто е твърде високо. Отборът има талант, широка скамейка и треньор, който е постигнал невероятна хармония между играчите както на терена, така и извън него", продължи Веласкес.

Испания е действащият европейски шампион и нормално следващата цел на континенталните първенци е световната титла в САЩ, Канада и Мексико през следващото лято. В квалификационната група са още Турция и Грузия, а южните съседи спечелиха в Тбилиси с 3:2.

"Футболът е игра, която може да се мени ден за ден, така че първо гледаме към класирането. Не бива да подценяват никого, защото едно подхлъзване може да създаде огромни проблеми. Ако обаче продължават да развиват потенциала си по план, както го правят сега, те ще бъдат сред водещите фаворити догодина. Да, Испания е на много високо ниво, но има и други такива отбори", каза още старши треньорът на "сините".

Веласкес пое "Левски" през миналата зима, когато отборът освободи Станислав Генчев. Сезонът завърши успешно и вицешампионите съхраниха второто си място, след което дойде и големият удар на испанеца - осем мача в Европа и поделено първо място в класирането на първенството.

"С моя щаб дойдохме тук в трудна ситуация и завършихме на второ място, което не се бе случвало от доста време в "Левски". Започнахме добре новия сезон и сме равни по точки с лидера в класирането "Лудогорец". Атмосферата на трибуните и в съблекалнята е наистина отлична", заяви той.