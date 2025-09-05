Диа Евтимова ще играе за титла на двойки в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Диа Евтимова се класира за финала на двойки на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Нашата тенисистка и Вивиен Зандберг (Гер), поставени под номер 1, надделяха над третите в схемата полякини Ксения Бандуровска и Доминика Подхайецка с 6:3, 6:3.

Така в спора за трофея утре Евтимова и Зандберг ще срещнат номер 2 Мария Ерасо (Кол) и Алана Субашич (Авл).

38-годишната българка има 19 титли на двойки във веригата на международната федерация, като последната от тях спечели с италианката Верена Мелис на турнир от същия ранг в Анталия (Тур) през май миналата година.