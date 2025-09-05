ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поредни уволнения в ЦСКА

Костадин Ангелов (вляво) вече не е шеф на школата на ЦСКА. Снимка: ЦСКА

Поредни персонални промени настъпиха в стартиралия исторически плачевно сезона ЦСКА.

В жертва на кризата се превърна шефът на школата Костадин Ангелов-Лаптопа и двама треньори в нея.

Това става ясно от следното "червено" съобщение, написано в характерния при такива случаи за всички клубове политкоректен стил:

"Ръководството на ЦСКА и досегашният директор на Академията Костадин Ангелов се разделят по взаимно съгласие.

Клубът прекратява трудовите си отношения и с треньорите Ивайло Станев, Петър Златинов и Росен Стоянов, които до този момент бяха част от детско-юношеската школа на „армейците".

ЦСКА им желаe успех в бъдещите професионални начинания."

