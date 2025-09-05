ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Никола Цолов пети в квалификацията в Италия

Никола Цолов

Никола Цолов е пети в квалификацията за Гран при на Италия от Формула 3. 

Българският пилот на "Кампос рейсинг" с последната си обиколка даде трето време във втората (по-бърза) квалификационна група на легендарната писта "Монца". Номер 1 бе американецът Брад Бенавидес, който ще бъде на първа редица за основното състезание в неделя със своя сънародник Уго Угочукво. 

Цолов е на трета редица с Роман Билински (Пол). В спринта в събота първите 12 от квалификацията стартират в обратен ред. За Никола най-важното е да изпревари съотборника си Мари Боя (Исп) и да завърши втори в крайното класиране за сезона. В момента Българския лъв изостава с 2 точки. 

