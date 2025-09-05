Как да стане? Вратарят Вуцов играл с топката най-много от всички срещу Испания

Европейският шампион не само не ни остави да пипнем кълбото, но не ни позволи дори и да фаулираме техен играч

Че националният отбор на България отдавна е далеч от дори средното ниво, се знае и не е новина. Но срещу може би най-добрия отбор на планетата - Испания, това се онагледи още повече и показа колко има да учим - не само технически, но и физически. Статистиката след загубата 0:3 пред 40 хил. на “Васил Левски” от европейския първенец е със стряскащи показатели. Вратарят на представителния ни отбор Светослав Вуцов е докоснал топката най-много пъти от целия ни отбор срещу звездната селекция на Луис де ла Фуенте. Стражът на “Левски” играе с кълбото 51 пъти, повече дори от бранителите, които обичайно в днешния футбол се нагърбват с изнасянето на топката. Освен това Вуцов се отчете с 8 спасявания - най-много от всичките на този пост в първия ден от септемврийските квалификации.

Ако не беше Вуцов, България можеше да загуби и с повече от 3 гола.

Пълният дебютант Емил Ценов пък е полевият играч с най-много досег с топката от нашите - 43 пъти.

От полузащитници единствено Илия Груев има най-много докосвания - 39 . Нападателят ни Алекс Колев, който по обясними причини бе повече в нашето наказателно поле, отколкото в чуждото, има 33 досега.

На другия край с най-малко докосвания, поне от титулярите, е Васил Панайотов. Полузащитникът на “Черно море” пипа топката едва 6 пъти, въпреки че бе на терена през цялото първо полувреме.

В класацията лидер по най-много досег с топката е халфът на испанците Педри. Играчът на “Барселона” има 145 пъти с кълбото, почти колкото всичките ни играчи в средата на терена, барабар и с резервите.

40 хил. зрители напълниха Националния стадион “Васил Левски”, за да гледат звездите на Испания, но пък да подкрепят родните национали.

На всеки е ясно, че Испания е в пъти по-техничен отбор и обича да играе с топката. Нашите владеят топката в 22% от времето. Но как може да победиш съперник от такъв калибър, ако само се защитаваш и гониш? Трябва агресия - да влизаш в единоборства, да пробваш да откраднеш топката, дори и с цената на нарушение. Статистиката е категорична, че в тима на Илиан Илиев такава липсва. Представителният ни тим е извършил едва 6 нарушения- адски малко. Причината може би е, че играчите на европейския шампион са толкова бързи, че нашите не могат да си стигнат, камо ли да ги фаулират. И дори играчите ни, които по принцип бяха най-грубият тим в Лигата на нациите през миналата година, не получиха нито един жълт картон срещу звездната селекция на Испания.

Фабиан Нюрнбергер пък успя да си възвърне малко от самочувствието, след като веднъж успя да вземе единоборство срещу Ямал. Вундеркиндът се забавляваше срещу родния национал и го преминаваше без никакъв проблем през първата част. През втората обаче родният национал все пак успя - открадна топката от детето чудо.

С победата над България селекционерът на европейския шампион Луис де ла Фуенте продължава да няма загуба начело на тима. От 21, в които гологлавият спец е начело на иберийците, той има 16 победи и 5 равенства.

Ламин Ямал се забавляваше срещу бранителя на България Нюрнбергер.

“Доволен съм от себераздаването и от старанието на футболистите. Имахме малко повече респект и можеше да опитаме повече да ги натиснем”, каза след срещата треньорът на националите Илиев.

Президентът на БФС - Георги Иванов-Гонзо пък си призна, че националите толкова си могат. Истина, която може да боли, но такава е реалността.

“Нашите футболисти дадоха всичко от себе си, но в крайна сметка това ни е нивото и резултатът е закономерен”, обясни Иванов.

Малко дете премина през огражденията на “Васил Левски” и с телефон в ръка тръгна към заветната цел - селфи с испанските национали. Охраната обаче го догони и малко преди да стигне до футболистите, хлапето бе изведено от терена.

Легендата на българския футбол Христо Стоичков също изрази подобно мнение.

“Момчетата усетиха силата на испанския отбор, особено първите 15-20 минути. Това са възможностите на този етап. Имаше някои неща, които ми харесаха. Второто полувреме повече ми хареса от първото. Удържаха нулев резултат. Това е пътят. Испания си е Испания, но мисля, че могат и повече.

Видяхме, че Испания не е чак това, което я представят по медиите. И те са футболисти, единствената разлика е, че играят в малко по-големи отбори. Реалността е това”, каза кавалерът на “Златната топка”.