Болдирев дебютира с категорична победа на световното по бокс

Семион Болдирев дебютира по впечатляващ начин на Световното първенство по бокс за мъже. Талантът ни, който е бронзов медалист от шампионата на планетата за младежи, се класира за втория кръг в категория до 85 килограма в Ливърпул. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той надделя с 4:1 гласа над италианеца Роберто Лици.

Болдирев изигра много добър мач, в който се възползва по отличен начин от ръстовото си предимство спрямо опитния си съперник. Младокът доминираше от дистанция, вкара красиви комбинации в главата и тялото на Лици и заслужи мястото си в следващия кръг. Там той ще срещне представителя на Турция Самет Ерсой. Мачът им е на 9 септември вечерта.

Във вечерната програма днес ще видим още един дебютант на такъв форум – Ергюнал Себахтин. В категория до 50 килограма нашият национал, който е европейски вицешампион, ще се качи на ринг Б срещу Мартин Молина (Испания). Двубоят се очаква да се проведе около 21:45 часа. Испанецът е бронзов медалист от Световно първенство и европейски първенец.

Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон, трети от Европейско първенство. При най-тежките (+90 кг) той ще срещне на ринг А Данабиеке Байикевуци (Китай). Мачът е предвиден да се играе около 22:45 часа