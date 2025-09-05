ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шуменските детски градини с приоритет: технологии ...

"Черно море" завърши 1:1 контрола в Румъния

Снимка: "Черно море"

"Черно море" завърши наравно 1:1 с румънския "Фарул" в контролна среща, играна на стадиона в Констанца. Голът за „моряците" вкара Уеслен Жуниор в 65-ата минута. Габриел Бута изравни за румънския тим секунди преди края на мача.

Проверката се играе в две полувремена по 40 минути. В срещата взеха участие юноши от школата на "Черно море", като трима са за първи път са с мъжкия тим – Димитър Заимов, Пресиян Царев и Андрей Христов.

"Фарул" заема седмото място във временното класиране на първенството в Румъния с 13 точки от 8 мача, докато "Черно море" е пети у нас с 12 точки от 7 мача.

Снимка: "Черно море"
