Керкез с първа победа в ЦСКА след 55 дни пауза

ЦСКА записа победа с 2:0 над сръбския "Радник" (Сурдулица) в приятелска среща, играна на базата в "Панчарево".

Така под ръководството на Душан Керкез "червените" записаха първи успех след 55 дни пауза.

На 12 юли ЦСКА спечели спаринг срещу друг сръбски противник - "Раднички" (Ниш). Последваха 4 ремита и 2 загуби в първенството.

Днес в 26-ата минута ЦСКА поведе в резултата, след като Кевин Додай комбинира с Давид Пастор, който прати топката във вратата за 1:0. Десет минути по-късно „червените" организираха нова добра атака, завършила с удар на Илиан Илиев, който обаче бе блокиран от защитник на съперника.

Само две минути по-късно преднината бе удвоена. Отново Додай бе в основата на попадението, след като направи индивидуален пробив и стреля опасно. Вратарят на "Радник" успя да отрази удара, но Леандро Годой бе на точното място и реализира при добавката за 2:0.

До края на полувремето ЦСКА продължи да атакува, като в самия край Кевин Додай отново бе близо до гол, но ударът му премина над напречната греда.

След почивката темпото леко спадна, като и двата отбора не успяха да създадат чисти голови положения. Все пак „армейците" имаха своите шансове – Мохамед Брахими стреля неточно от добра позиция, а Георги Чорбаджийски отправи силен удар, който бе спасен от стража на "Радник".

Следващият официален двубой на ЦСКА е домакинство срещу "Септември" на 13 септември от 20,15 ч.