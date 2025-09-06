Цвета Гагарова: Ще показвам героите близо до спорта. Те намаляват стъпките към аптеката към аптеката

Резултатът "спорт – театър" вкъщи е равен. Геро гледа футбол, аз предпочитам тенис, лека атлетика и гимнастика. Йохана е във вихъра на актьорството

Цвета Гагарова избира журналистиката пред медицината през 2006 г., когато започва работа в телевизия "Здраве". Дотогава работи като кинезитерапевт в болницата по кардиохирургия "Св. Екатерина". Има диплома от НСА "Васил Левски" по кинезитерапия и спортна журналистика. Интересите са насочени към спорта, медицината и театъра. Омъжена е за актьора Герасим Георгиев-Геро, с когото имат дъщеря Йохана. Отдадена на спортната журналистика, тя е част от екипа на NOVA NEWS, а за своя мисия е приела да показва по-непознатите герои близо до спорт

- Цвета, имаш цветно семейство – съпруга ти Герасим Георгиев-Геро го обича цяла България покрай актьорската професия, а жената вкъщи се занимава със спорт. Как се случи това?

- Наистина е цветно и интересно. Аз минах през медицината, за да стигна до спорта и дълги години съм спортен журналист. Не съм била винаги изцяло отдадена на спорта. Завърших кинезитерапия. Работех като кинезитерапевт в клиниката на професор Чирков около 8-9 години. След това завърших спортна журналистика и продължих професионално като спортен журналист. Запознанството с мъжа ми беше в театъра - имахме общи приятели. Вече бях спортен журналист. Запознаха ни, бяхме в обща компания и станахме отбор.

Но моята страст към спорта е от детството, когато бях тенисистка в моя малък роден град Септември. Играех тенис до 11-и клас. Паралелно тренирах спортни танци. Винаги съм носила любовта към спорта, макар да не произлизам от спортно семейство. Никой в моето семейство не е спортист, но аз пък обичам спорта. Тренирах тенис, ходех по състезания и спортът ме плени. Професионално след това

преминах през

медицината, за да

стигна до спорта,

макар че кинезитерапията е близо до спорта. Тя е лечение чрез движение. Всички спортисти минават през услугите на кинезитерапевтите рано или късно.

И ето ме сега – вече 15 години съм в спорта. Занимавала съм се основно с телевизионна журналистика. Но най-важното е, че правя това, което обичам. Трябва да минеш през определени неща, за да разбереш какво точно обичаш и къде се чувстваш най-добре. Аз се чувствам най-добре в спортната журналистика.

Цвета Гагарова обича тенис ракетата от дете

- Какъв е резултатът от мача между театъра и спорта вкъщи?

- 50 на 50. Резултатът е равен. Макар че мъжът ми също обича спорта. Той е фен на “Манчестър Юнайтед”, гледа много футбол. Аз не гледам толкова футбол, колкото всички други спортове, защото са ми по-интересни от футбола. Но наваксвам чрез него. Той гледа футбол и ми казва най-важното, което се е случило. Аз се интересувам от тенис, от лека атлетика, от художествена гимнастика, от съвсем други спортове, които са ми по-близки и по-приятни. Е, професионално няма как – трябва да следиш всичко. Няма как съвсем да не гледам футбол, все пак дълго време съм била и водеща на спортните новини – трябва да знам какво се случва в областта на футбола. Но предпочитам другите спортове.

Цвета с мъжа си Герасим Георгиев-Геро и дъщеря им Йохана

- Предстои ти ново предизвикателство - предаване, в което ще продължиш с онова, което ти е близо до сърцето – да показваш героите близо до спорта. Какво да очакваме?

- Започвам предаване, което се казва “Близо до спорта”. Цяла година беше под формата на рубрика в NOVA NEWS, но тази година го разширяваме. Ще е предаване близо до спорта – всяка неделя от 16 часа. Започваме от 7 септември. В нашия ефир има нужда от такъв тип предаване. Всички знаем, че цар футбол е навсякъде, но в “Близо до спорта” ще ви срещам с интересни хора, които правят нещо полезно за спорта, влагат сърце спорта в България да го има. Хора, които са предимно в провинцията, влагат огромна енергия, а тя често остава незабелязана. Хора, които подават ръка на деца, които искат да тренират, грижат се да има добри спортни съоръжения в техния град или селце. Хора, които всъщност държат спорта на повърхността.

Те може да не са професионални спортисти, може да не са минали през професионалния спорт, а просто да обичат спорта. В последните години се развиха много бяганията, масовият спорт, което е страхотно. За много хора това винаги е било хоби, а сега са най-добрите организатори на тези бягания. Искам да срещам публиката с хората, които помагат от сърце на спорта. Има различни невидими герои и в различни общини – истински двигатели на спорта на местно ниво. Благодарение на такива хора има и ще има повече спортуващи деца, но те палят искрата и у възрастните. Ако създадеш хубава зала бабата с удоволствие ще го заведе и там, вместо да стои на улицата и да се чуди как да го гледа. Хубаво е да има повече спортни съоръжения, повече двигатели в общините, които да работят за спорта. За децата. За бъдещето.

- Кои са всъщност твоите герои? Би ли дала конкретен пример?

- Герой близо до спорта днес е и Станилия Стаменова, която познаваме като световна шампионка по кану-каяк. Но малцина знаят, че в момента тя е заместник-кмет на една малка община – Куклен, близо до Пловдив. Докато отговаря за спорта там, се направиха много спортни съоръжения – стадион, сега изграждат и зала. Направили са една пътека за ходене – поход между две селца. Прекрасно творение за хора, които обичат планината. Станилия е изчистила едно езерце в Куклен, където дава уроци по падъл борд, по кану-каяк. Ето пример за човек, когото познаваме в една светлина, но си заслужава

да покажем и

светлината,

която създава днес

в нова роля

Куклен има отлични условия за спорт, много хора ходят и от Пловдив там. А двигателят е Станилия Стаменова.

Герой е и едно момче от Дряново – треньор по тенис. Дълги години тренираше децата в едно хале до една фабрика. В него беше направил тенис корт, беше сложил парно, за да се топлят децата през зимата. Само и само децата да спортуват. Впоследствие помогна за направата на тенис кортове на открито. Общината в Дряново видя нуждата от повече кортове и в момента там се намират едни от най-добрите кортове в България. Благодарение на инвеститори в общината, видели голямото желание. Но двигателят е това момче – Иво. Това за мен са спортните герои. Такъв тип хора движат спорта.

Такива герои има и в София. Ще показваме тях – двигателите и радетелите на спорта. Истински истории, движени от любов.

Знам, че в спорта има много скандали, постоянно ги виждаме в новините. Но нека има едно място, в което показваме позитивните примери.

- Самата ти може да попаднеш и като герой на предаването си с опита да помагаш на спортуващите хора в България и извън телевизионната си дейност. Какво точно правиш и защо?

- Извън телевизионните ми задължения имам дигитална платформа, стартъп с дигитална платформа. Казва се sportenkalendar.bg. Всички състезания, които се случват на територията на България, са на едно място. Всяка организация, която има желание да се популяризира състезание, може да влезе и да го добави. А всеки, който има желание, може да види какво се случва в областта на спорта в даден град. От началото на тази година имаме втора платформа в sportenkalendar.bg, която е пак за клубовете, но има тренировки. Ако някой търси да запише детето си в даден клуб, може винаги да провери какви клубове има в дадения град, кои са треньорите, телефони, часове за тренировки. Всеки треньор може да регистрира клуба си и тренировките. Води ме желанието да направим така, че хората да стигат по-лесно до спорта и спортните събития. Това е дигитален събитиен и тренировъчен календар. Аз също имам мисия в спорта и я развивам, защото все пак вървим към дигитализация. Обществото трябва да стане дигитално, всички трябва да работят в дигиталното пространство. Не можем да избягаме от това.

Приела съм за мисия и подкрепата на хората с трансплантации, които тренират и спортуват. Те са ми също много близки до сърцето. Миналата година бях с тях на европейското първенство за трансплантирани, където българският отбор спечели 16 медала. Това са хора, една част от тях със сърдечни проблеми, които ги познавам от клиниката, в която работех преди време. И изведнъж след известно време ги виждам на спортната арена. Ти си ги виждал в състояние, в което

не се е знаело дали ще оживеят

и дали ще проходят.

А след това ги виждаш, че

спортуват, плуват,

играят. Това е чудо. Защо да не показваме тези хора, защо да не пишем за тях, защо да не говорим за тях, защо да не правим филми за тях?

Те имат мисия, спортувайки, да покажат колко е трудно в България да се правят трансплантации и как трябва да се увеличат трансплантациите и донорските ситуации у нас. В България сме малко по-назад в разбирането си за това. Трудно е, когато си в определено състояние, даден близък е починал, да кажеш – искам да дарим органите. Но ако знаеш, че тези органи ще спасят няколко души, защо да не го направиш?

Аз се гордея със спортуващите трансплантирани и искам да се знае всичко за активния им начин на живот. Защото те, освен че са живи, са и активни. Не стоят вкъщи да треперят и да си пият хапчетата, а спортуват, популяризират донорството и трансплантацията и спасяват животи.

- Свикнали сме да питаме близките на по-популярните публично хора дали се гордеят с тях. Но с мисиите, с които си се захванала, усещаш ли, че и Геро, и дъщеря ви Йохана се гордеят с мама?

- Надявам се да се гордеят. Те са в течение на всички мои каузи. Знаят всичко и ме подкрепят. Но с Геро си вървим всеки в неговия ресор – той с представления и участия в актьорския, аз в спортния. Гледаме да не навлизаме прекалено в ресора на другия. Всеки да си има собствен път, което е много важно в едно семейство, а не постоянно да сме заедно. Всеки трябва да има собствена мисия и най-вече собствени цели, които да постига.

- А освен твоята лична удовлетвореност от пътя, който си избрала, има ли моменти на свръхудоволствие, ако чуеш “Мамо, това е много хубаво”? Пали ли се Йохана по твоята мисия в спорта и журналистиката? Или е по-близо до актьорството?

- Всъщност тя наистина се гордее с това, което правя. Но пътят си е неин избор. Аз я водех на тенис. Но като мина тази фаза, започна да се занимава с актьорство. Явно на следващия етап от нейното развитие другите гени започват да са водещи. И в момента

от една година е в

актьорската школа

на Мариан Бачев

Вече има първо представление, в което участва - “Сън в лятна нощ”. Свири на китара. До едно време беше в областта на спорта, сега е в областта на актьорството. За мен е важно да има отношение към спорта, той да ѝ е като хоби. Може да кара ски, да играе тенис, да играе волейбол. Това са базисни неща, не се знае кога ще ти потрябват дадени умения. Дори и да е в актьорството. Представете си, че има роля на тенисистка – ще е перфектният пример за ползата от тези умения. За мен е важно като базисно ниво тя да знае един спорт, един инструмент и един език. Но в момента е във вихъра на актьорството.

- Ако трябва да обобщим твое послание – и към най-близките ти, но и към всички хора, така ли би звучало: “Правете каквото обичате и бъдете близо до спорта”?

- Категорично да. Бъдете близо до спорта, подкрепяйте спорта и подкрепяйте хората, които искат да се занимават със спорт. Защото спортът е здраве. По-добре бъди от героите близо до спорта, по-.добре спортувай - по този начин ще намалиш стъпките към аптеката и ще увеличиш стъпките към парка и щастието.