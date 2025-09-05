ВАС отмени окончателно лиценза за практикуване на шах в България, издаден от Весела Лечева

5-членен състав на Върховния административен съд отмени окончателно заповедта на Весела Лечева за издаване на безсрочен лиценз на Българска федерация по шахмат 2022, написа специалистът по спортно право Георги Градев. Тапията бе издаден през ноември 2022 г. от служебния министър на спорта и тогава централата бе ръководена от депутата от БСП Васил Антонов.

Отмяната е по жалбата на Българска федерация по шах, която преди месец бе отвърлена от 3-членен състав на ВАС заедно с още две.

Сега министърът на спорта има 6-месечен срок да стартира процура за издаване на лиценз за този спорт в България.