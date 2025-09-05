ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на "Орлов мост" в София, блъснали са се...

Младежите като Испания срещу Гибралтар - 3:0 за полувреме и после спокойствие

Каетано дърпа с бутоните фланелката на Мартин Георгиев. Снимка: Startphoto.bg

Младежките национали повториха Испания от четвъртък, като дръпнаха с 3:0 на Гибралтар на полувремето, след което не успяха да отбележат гол до края на мача. Това бе стартът на новия цикъл от квалификации за европейско.

Два пъти си разписа нападателят на "Черно море" Георги Лазаров в 17-ата и 26-ата мин, а в края на полувремето Никола Илиев вкара третия гол от дузпа.

Вратарят ни Алекс Божев трябваше да се намесва чак в 72-ата минута след удар с глава на Брито и в добавеното време, след като Джеймс Каетано се озова сам срещу него.

