Историческо! Двама българи на финал в "Големият шлем"

Това, което не се случи на "Уимбълдън", стана факт малко по-късно.

В Лондон българският финал на турнир по тенис от "Големият шлем" при юношите не се състоя, но вече е факт в Ню Йорк. Шампион в откритото на САЩ ще бъде Иван Иванов или Александър Василев.

Първи (и по-лесно) се свърши работата 16-годишният варненец. Носителят на титлата от "Уимбълдън" и водач в световната ранглиста отнесе 6:1, 6:4 изненадата в турнира Зангар Нурланули от Казахстан.

Доста повече усилия трябваха на Василев. Братовчедът на Григор Димитров, който загуби полуфинала си на "Уимбълдън", обърна 2:6, 6:1, 6:0 Луис Гуто Мигел (Бр). Нашият тенисист спечели срещу този съперник и на полуфинал в подгряващия турнир на трева в Роухемптън.

Така България ще има още един шампион на US Open. Остава само да видим кой ще е наследникът на Григор Димитров, който вдигна купата през 2008 г.

Титла на двойки в този турнир има Адриан Андреев.