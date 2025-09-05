ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хулиганите бият, гражданите спорят. Ами ако не беш...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21242791 www.24chasa.bg

Историческо! Двама българи на финал в "Големият шлем"

5056
Иван Иванов и Александър Василев ще определят наследника на Григор Димитров като шампион при юношите на US Open. Снимки: USTA

Това, което не се случи на "Уимбълдън", стана факт малко по-късно. 

В Лондон българският финал на турнир по тенис от "Големият шлем" при юношите не се състоя, но вече е факт в Ню Йорк. Шампион в откритото на САЩ ще бъде Иван Иванов или Александър Василев. 

Първи (и по-лесно) се свърши работата 16-годишният варненец. Носителят на титлата от "Уимбълдън" и водач в световната ранглиста отнесе 6:1, 6:4 изненадата в турнира Зангар Нурланули от Казахстан.  

Доста повече усилия трябваха на Василев. Братовчедът на Григор Димитров, който загуби полуфинала си на "Уимбълдън", обърна 2:6, 6:1, 6:0 Луис Гуто Мигел (Бр). Нашият тенисист спечели срещу този съперник и на полуфинал в подгряващия турнир на трева в Роухемптън.

Така България ще има още един шампион на US Open. Остава само да видим кой ще е наследникът на Григор Димитров, който вдигна купата през 2008 г. 

Титла на двойки в този турнир има Адриан Андреев. 

Иван Иванов и Александър Василев ще определят наследника на Григор Димитров като шампион при юношите на US Open. Снимки: USTA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3