ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Германия: България направи още по-гадна загубата...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21243033 www.24chasa.bg

Карлос Алкарас отнесе Новак Джокович и е на финал на US Open

1308
Карлос Алкарас може да се върне начело в световната ранглиста. Снимка: Ройтерс

Карлос Алкарас показа, че 16 години разлика имат значение.

Испанецът отстрани 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 рекордьора по титли от "Големият шлем" Новак Джокович и стигна втория си финал на US Open. 

Така 22-годишният Алкарас си върна за загубите на финала в откритото на Австралия през този сезон и в двубоя за златния медал на олимпиадата в Париж миналото лято. 

Карлос очаква носителя на титлата Яник Синер или Феликс-Оже Алиасим (Кан). Ако италианецът от Южен Тирол загуби, Алкарас се връща на върха в ранглистата за първи път от септември 2023 г. При финал със Синер испанският тенисист трябва да победи, за да стане отново №1. 

Карлос Алкарас може да се върне начело в световната ранглиста. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3