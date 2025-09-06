Карлос Алкарас отнесе Новак Джокович и е на финал на US Open

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Карлос Алкарас показа, че 16 години разлика имат значение.

Испанецът отстрани 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 рекордьора по титли от "Големият шлем" Новак Джокович и стигна втория си финал на US Open.

Така 22-годишният Алкарас си върна за загубите на финала в откритото на Австралия през този сезон и в двубоя за златния медал на олимпиадата в Париж миналото лято.

Карлос очаква носителя на титлата Яник Синер или Феликс-Оже Алиасим (Кан). Ако италианецът от Южен Тирол загуби, Алкарас се връща на върха в ранглистата за първи път от септември 2023 г. При финал със Синер испанският тенисист трябва да победи, за да стане отново №1.