В Германия: България направи още по-гадна загубата в Братислава

Вечерта става още по-гадна.

Този пост в социалната мрежа фейсбук пусна германското издание на изданието goal в четвъртък вечерта.

Причината - по същото време, в което бундестимът вървеше към историческата загуба от Словакия с 0:2 в Братислава, Испания пердашеше България в София, а едно от попаденията вкара враг номер 1 на немските фенове Марк Кукурея, като то бе първо за родината му.

Левият бранител на английския “Челси” получи изчистена от Кристиян Димитров топка на удобно място в пеналта и със свистящ шут вкара за 2:0, за да покаже и на най-смелите оптимисти, че България е безпомощна срещу европейския шампион.

Именно в мач от континенталния шампионат Германия през миналото лято Кукурея си спечели омразата на местните фенове, която явно ще го съпровожда до края на кариерата му при гостуване в тази страна. При 1:1 в продълженията на четвъртфинала между бундестима и Испания Джамал Мусиала шутира към вратата, а топката срещна и разклати лявата ръка на Кукурея.

Домакините обаче не получиха дузпа, защото положението на крайника било такова, че не увеличавало обема на тялото. По-късно УЕФА призна, че Германия е трябвало да получи дузпа, а правилото бе променено. Така удар в очертанията на вратата, спрян с ръка, вече означава 11-метров удар. Какво обаче ги топли немците това?

Кукурея е трън в техните очи, което показва гореспоменатият пост. Отбелязано обаче е, че първият гол на бранителя за Испания е бил отбелязан красиво.

Иначе загубата в Словакия е историческа за бундестима, защото той за първи път падна при гостуване в световна квалификация. Това се случи след 41 победи и 11 равенства от 1933 г. досега.

Представянето на състава, воден от Юлиан Нагелсман, бе плачевно, особено в защита. Как можеш да избегнеш провал на световно? Като не се класираш за него, написаха по този повод в Германия.