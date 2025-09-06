ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Дармщат" с чувство за хумор относно дуела между Н...

Меси: Сбогувах се с феновете в Аржентина по мечтан начин

Феновете на Аржентина се разделят с Меси. Снимка: Ройтерс

Да се сбогувам по този начин със своите хора, бе нещото, за което мечтаех. Това заяви мегазвездата Лионел Меси, който в последния си състезателен мач с националния отбор в родната Аржентина се разписа 2 пъти за победата с 3:0 срещу Венецуела на стадион “Монументал” в Буенос Айрес в световна квалификация. Преди нея 38-годишният нападател се появи на терена с тримата си синове, а очите му бяха пълни със сълзи.

За Аржентина, която отдавна си осигури квота за мондиала догодина, на който ще защитава титлата си от Катар 2022, това бе последна домакинска квалификация. След нея Меси ще се оттегли от националния отбор.

Феновете на Аржентина се разделят с Меси. Снимка: Ройтерс

