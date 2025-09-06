Канада потъна в скръб. Почина един от най-великите в хокея Кен Драйдън

На 78 години от рак почина един от най-великите вратари в историята на хокея Кен Драйдън. Уникалният канадец спечели 6 пъти купа "Стенли" в 8 сезона в НХЛ за "Монреал Кенедиънс". Отделно в 5 от тях е носител на трофея "Везина" за най-добър вратар.

Драйдън дебютира за "Кенедиънс" на 23 години, защото вместо да играе хокей, предпочита да завърши юридическото си образование.

В първия си сезон Драйдън печели трофея "Кон Смайт" като най-добър играч в плейофите и извежда тима си до триумфа за купа "Стенли". Защото е играл под минимума, в следващия се брои за новак и печели наградата за най-добър в лигата. Така поставя уникално постижение, което не е повторено - първо №1 в плейофите, после №1 при новаците.

И на върха на кариерата си след като печели четвъртата си купа "Стенли" поред той обявява край на кариерата си. С 258 победи срещу 57 загуби и 74 равенства в редовния сезон, изключителните 2,24 допуснати голове средно на мач при 92,2% спасени удари и 46 сухи мрежи. В плейофите е с 80 побади и 32 загуби при 2,41 допуснати гола средно, 91,5% спасени удари и 10 сухи мрежи.

През 1980 г. коментира мача САЩ - СССР на олимпиадата в Лейк Плесид, който завърши с успех на американските колежани и се смята за един от най-великите в историята.

През 1983 г. книгата му "Играта" стана №1 в Северна Америка и до днес се смята за една от най-добрите на тема хокей в историята.

Изненадващо през 1997 година се завърна в спорта като президент на "Торонто Мейпъл Лийфс". Напуска поста през 2004 г., когато е избран за депутат от лейбъристката партия в Йорк. През 2006 г. е назначен за министър на социалното развитие на Канада.

От 29 януари 2007 г. "Кенейдиънс" провесиха екипа с номер 29 в залата и си и вече никой не може да играе с него. През 2012 година става носител на ордена на Канада. 5 години по-късно е в списъка на 100-те най-велики хокеисти в историята за вековния юбилей на НХЛ.