Луис Енрике падна от колело и счупи ключица

Старши треньорът на ПСЖ Луис Енрике е получил фрактура на ключицата при инцидент с велосипед.

Парижани съобщиха, че испанецът, който изведе отбора до титлата в Шампионската лига през миналия сезон, ще се подложи на операция след травмата.

"След инцидент с велосипед в петък старши треньорът на ПСЖ Луис Енрике беше прегледан прегледан от спешна помощ и ще се подложи на операция заради фрактура на ключицата.

Клубът изразява пълната си подкрепа и му желае бързо възстановяване. Допълнителна информация ще бъде споделена своевременно", написаха от френския столичен гранд.