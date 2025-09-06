Наказаха за 6 мача Луис Суарес след плюнка по треньор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Уругвайският нападател Луис Суарес беше наказан за шест мача, след като се изплю по треньора на "Сиатъл Саундърс" след загубата на "Интер Маями" с 0:3 във финала в турнира за купата на лигите в САЩ.

Съотборниците на Суарес - Серхио Бускетс и Томас Авилес също бяха наказани за участието си в разправиите, заедно със Стивън Ленхарт, член на треньорския щаб на "Саундърс".

Забраната се отнася само за мачовете от въпросната надпревара, въпреки че Мейджър Лийг Сокър може да наложи допълнително наказание.