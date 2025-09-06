ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крадец избяга с влак, хванаха го на гарата в Мездр...

Наказаха за 6 мача Луис Суарес след плюнка по треньор

Луис Суарес Снимка: Ройтерс

Уругвайският нападател Луис Суарес беше наказан за шест мача, след като се изплю по треньора на "Сиатъл Саундърс" след загубата на "Интер Маями" с 0:3 във финала в турнира за купата на лигите в САЩ.

Съотборниците на Суарес - Серхио Бускетс и Томас Авилес също бяха наказани за участието си в разправиите, заедно със Стивън Ленхарт, член на треньорския щаб на "Саундърс".

Забраната се отнася само за мачовете от въпросната надпревара, въпреки че Мейджър Лийг Сокър може да наложи допълнително наказание.

