Наказаха за 6 мача Луис Суарес след плюнка по треньор

Уругвайският нападател Луис Суарес беше наказан за шест мача, след като се изплю по треньора на "Сиатъл Саундърс" след загубата на "Интер Маями" с 0:3 във финала в турнира за купата на лигите в САЩ.
Съотборниците на Суарес - Серхио Бускетс и Томас Авилес също бяха наказани за участието си в разправиите, заедно със Стивън Ленхарт, член на треньорския щаб на "Саундърс".
Забраната се отнася само за мачовете от въпросната надпревара, въпреки че Мейджър Лийг Сокър може да наложи допълнително наказание.