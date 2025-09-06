Президентът на тениса ни поздрави българските финалисти на US Open

Президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев с класирането им за финала на откритото първенство на САЩ при юношите.

„140 години след Съединението на България, Иван Иванов и Александър Василев ни накараха да се чувстваме изключително горди с представянето си на един от най-престижните турнири в световния тенис.

Иван и Александър донесоха неопусиема радост не само на привържениците на тениса в България, но и на всички българи по света. За всички нас и двамата сте победители независимо как ще завърши финалната среща".

Финалът стартира в 18 ч.