И Грузия ни изпревари. Вдига стадион за 70 000

И Грузия ни изпревари по отношение на спортната инфраструктура. На 29 септември в Тбилиси ще има търг за построяването на нов национален стадион, като заложената сума е 535,55 милиона лева. Наддаването се прави от правителството на бившата съветска република.

Новото съоръжение ще бъде на разклона за летището в Тбилиси, като всичко ще се разположи на 270 615 квадратни метра. Проблемът е, че парцелът е на малко над 7 километра от самия аеропорт и на малко над 1,5 километра от зоната му за сигурност. Това е записано в документацията за търга. Всичко трябва да бъде проектирано по начин, че да не се пречи на аеропорта.

В момента националният отбор играе на стадион “Борис Пайчадзе”, който е на “Динамо” (Тбилиси) и побира над 50 000 зрители. Популярността на футбола обаче растяла и трябвало нов. Съоръжението помни и публика от 110 000 зрители, когато се наричаше “Ленин”, за мача на “Динамо” с “Ливърпул” през 1979 година.

Грузинците ще бъдат без националния си селекционер Вили Саньол в двубоя в неделя, след като бившият френски национал бе изгонен в 71-ата минута срещу Турция. Тогава се опита да повлияе на съдийско решение за пореден път и ядоса италианеца.