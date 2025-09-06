Иванов и Василев преди финала на US Open: Мечтаехме за този мач

Хубавите неща в българия тенис явно се случват през два месеца.

На "Уимбълдън" двама талантливи младежи стигнаха до полуфиналите при юношите. Иван Иванов стана шампион, като "отмъсти" на индиеца с американски паспорт Ронит Карки, отстранил на полуфинала Александър Василев.

Сега чаканият двубой ще се състои - за титлата в откритото на САЩ в Ню Йорк. Финалът е от 18 часа българско време и носителят на титлата ще наследи Григор Димитров, който през 2008 г. спечели "Уимбълдън" и US Open.

Двамата се познават отдавна и са се срещали на турнир в България, но отдавна. Победителят Василев не си спомня точно кога. Сега нещата са различни.

"Определено сме мечтали за този финал, но не можехме да си го представим. Независимо от това какво ще се случи, ние ще си бъдем приятели. Ще бъде много забавно", сподели Василев. Дебютантът в мач за титла от "Големият шлем" е първи братовчед на Григор Димитров - майките им са сестри. Александър обаче е от Плевен, а Григор - от Хасково.

Почти на същото мнение е и Иванов. "Това е огромен успех и за двама ни. Втори финал за мен, първи за него. Ще се насладим на мача", коментира 16-годишният варненец.

Титлата от "Уимбълдън" изкачи Иван до първото място в световната ранглиста за юноши. Той хваща ракета за първи път при треньора Пламен Радев в клуб "Черно море Елит" в родния си град. По-късно със съдействието на Полина (дъщерята на треньора) отива да тренира в академията на бившия №1 в света и носител на 22 титли от "Големият шлем" Рафаел Надал. В Манакор (Майорка) Иванов не само се подготвя, но и ходи на училище, като няколко пъти в годината му се налага да взема изпити. С нашия тенисист по турнирите основно пътува френският треньор Жереми Пезан, който бе и в София при участието на Иван на двата турнира "Чалънджър" в националния тенис център.

"Иван наистина е мното специален", признават всички в академията. Самият Надал непрекъснато е в контакт с младия играч и му дава полезни съвети. След US Open на Иванов му предстои участие във финалите на юношеската верига на международната федерация в Чънду, където играят най-добрите. После преминава само при мъжете, където сам се убеди, че не е лесно. Макар и вече да има титла - от турнир в Унгария през пролетта, когато подобни рекорда на Григор Димитров за най-млад българин с купа от състезание за мъже.

С огромни шансове да участва сред елита в Чънду е и Александър Василев. Ученикът от спортното 166-о училище "Васил Левски" в София сега се подготвя в клуб "15:40" с Михаил Петров. Иначе тренира редовно и в шведската академия Good to Great в Стокхолм, основана и ръководена от бившите звезди Микаел Тилстрьом, Магнус Норман и Никлас Култи. Там известно време бе и Григор Димитров. Александър е бивш държавен шампион за юноши, а в плановете му също вече са само турнири за мъже (той също игра на двата чалънджъра в София).

Само преди дни 18-годишният Василев призна, че е бил много разочарован от загубата на полуфинала на "Уимбълдън". Но пък отпадането в Лондон е променило донякъде начина му на мислене и вече не си прави дългосрочни планове, а се концентрира върху най-близките си цели.

Тази вечер Иван и Александър са съперници в Ню Йорк. Но другата седмица ще се в един отбор - в националния за купа "Дейвис" за мача срещу Финландия в Пловдив.