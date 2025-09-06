Треньорът на Грузия Саньол: Още помня какво направи България на "Парк де Пренс" през 1993 година

Още помня какво се случи на "Парк де Пренс" през 1993 г. Все пак съм французин. Тогава България победи моята родина и се класира на световното. Имахме играчи като Костадинов, Балъков, Стоичков. Сега обаче е различно. Нямате подобни играчи.

Това каза селекционерът на Грузия Вили Саньол преди двубоя утре с България от световните квалификации. Срещата е в Тбилиси на стадион "Борис Пайчадзе" от 16 ч. Треньорът на съперника ни обаче няма да е на пейката, тъй като изгонен в предния мач срещу Турция (загуба 2:3).

"Не знам много за българския футбол в момента. Играхме срещу нас преди 3 г. В родината ни спечелихме, в Грузия - не, но се представихме добре. В последните години българският футбол се развива.

Специалистът не пожела да определи кой е най-опасният играч в състава на Илиан Илиев.

"Отборът показа, че е силен на контраатака. Целият отбор се представя добре. Знаем силните страни на отбора ви. Но ние ще се опитаме да се възползваме от слабостите на тима на България", каза Саньол,

"Още не знам защо получих червен картон. Предният път, когато водих отбора от трибуните, ние спечелихме. Срещу България ще направя някой промени, защото съперникът игра различно от Турция", каза Саньол.

Той сподели, че отборът му вече се е напаснал с новата схема на игра.

"По този начин тимът се развива. Преди 3 дни загубихме от Турция заради наши грешки. Според обаче вървим на прав път", каза още бившият френски футболист, който изведе Грузия по 1/8-финал на последното европейски първенство миналото лято.