България донесе 500 000 евро на "Бетис"

Испанците скъсаха от хвалба националите си, въпреки че си спестиха едно полувреме срещу България. Сега обаче идвал най-сериозният тест - гостуване на Турция в Коня.

Откакто Луис де ла Фуенте пое националния отбор през март 2023 г., испанците имат само две загуби, като само едната е в официален мач срещу Шотландия в Глазгоу, което накара треньора да направи промени в схемата.

От този момент тимът е в серия от 26 официални мача без загуба. Защото тази във финала на Лигата на нациите се брои за равен, след като паднаха след изпълнение на дузпи.

Така този национален отбор е на второ място в историята. Вече е в историята серията на Клементе от 24 мача от загубата от Италия на световното в САЩ и приключила 4 години по-късно срещу Нигерия.

Сега се гонят 29-те без загуба под ръководството на Висенте дел Боске, която бе от 0:1 от Швейцария в първия мач на световното през 2010 година и продължи до 0:3 във финала на Купата на конфедерациите от Бразилия на “Маракана” през 2013 година.

На този фон световният шампион Аржентина има три загуби в квалификациите - у дома от Уругвай и при гостуванията на Парагвай и Колумбия.

Доволни от мача в България са и шефовете на “Бетис”, които си осигуриха 500 000 евро от “Комо” за Хесус Родригес. Той се появи на мястото на Ламин Ямал през второто полувреме.

“Комо” плати за 19-годишния нападател 22,5 милиона евро. Отделно има премии за още 6 милиона, като първият половин милион от тях вече е сигурен. Клаузата влиза в сила при появата на терена за националния отбор. И младокът го направи в София. 3 милиона зависят от това колко мача ще изиграе той през сезона.

Луис де ла Фуенте категорично отрече, че Ямал е с контузия. Звездата на “Барселона” просто почувствал неразположение и заради това веднага бил сменен. Ямал пропусна възстановителната тренировка на “Васил Левски”, но в събота би трябвало да тренира в Коня и да бъде на разположение за важното гостуване.

Испанците потеглиха за Анадола директно от София.

Турците вече разпродадоха стадиона в Коня за мача с испанците. Той побира над 40 000 зрители. Съоръжението е сравнително ново, като бе открито през 2014 година.

Турците също тръгнаха с победа в световните квалификации, като надвиха с 3:2 Грузия в Тбилиси.