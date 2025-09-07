В Грузия се чудят какво се случва с футбола ни

В Грузия се чудят защо националният отбор на България няма никакви успехи в последните години. Журналистите от страната, на която гостуваме днес в мач от втория кръг на световните квалификации, недоумяват как родината ни не постига нищо в последните 10 г. (всъщност са 21, когато за последно се класирахме на европейското в Португалия).

В страната на Хвича Кварацхелия отлично си спомнят и за златното ни поколение - Стоичков, Балъков, Лечков, Костадинов и останалите от онова незабравимо американско лято през 1994 г.

"И вие сте малка страна като нас, но защо ви няма никъде на картата", сподели пред "24 часа" журналист от Грузия.

"Какво се случва с отбора ви. Нямате вече звезди като едно време. Не знаем нито един български футболист. За нас знаем само, че играхме преди години в Лигата на нациите", пък попита друг, който си спомня най-вече разгромното за родината му 5:2 насред Разград, когато треньор бе Ясен Петров.

Иначе журналистите от Грузия очакват лесна победа за отбора на Вили Саньол. Според тях Кварацхелия и компания ще спечелят с поне 2 гола разлика.

"Класата е доста голяма. Ние имаме играчи в "Ливърпул", "Пари Сен Жермен", "Виляреал" и други топотбари", споделиха още представители на местните медии.