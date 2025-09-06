ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Грузия избра футбола, пълен стадион очаква българските национали

Симеон Демирев

1508
Стадионът на Грузия СНИМКА: СИМЕОН ДЕМИРЕВ

Националният отбор на България за втори път ще играе пред 40 хил. души в рамките на няколко дни.

Стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси, на който утре представителният ни тим ще гостува на Грузия, е разпродаден напълно. Двубоят е от световните квалификации е от 16 ч.

Капацитетът на съоръжението, на което местният "Динамо" домакинства, е с капацитет 55 хил. места. Но заради пана и реклами, в момента е леко намален - 48 000.

Иначе по същото време за Грузия предстои и друг важен мач, но в различен спорт. Баскетболният тим на страната играе срещу Франция в 1/8-финал от европейското първенство. Футболът обаче е спорт номер в страната. А мачът срещу нашите също е решаващ за Грузия. Тимът на Вили Саньол започна с поражение в пресевките и ако иска да има шанс в групата за мондиала, трябва да търси задължителна победа срещу отбора на България.

"Стадионът винаги е пълен, когато играе националният отбор, без значение дали срещата Испания, Гибралтар или Люксембург", довери колега журналист от Грузия.

Само преди 2 дни селекцията на Илиан Илиев игра пред 40 хил. на "Васил Левски", когато загубихме от Испания 0:3.

Стадионът на Грузия СНИМКА: СИМЕОН ДЕМИРЕВ

