Илиан Илиев: Срещу Испания играчите се измориха доста

Доста бягахме и се изморихме срещу Испания.

Това каза селекционерът на България Илиан Илиев преди утрешното гостуване на Грузия.

"Нямаме контузии. Алекс Колев има лек проблем, но ще видим след тренировката как ще е. Настроението в отбора не е най-доброто, както винаги е при загуба".

Според треньора на България двубоят с Грузия не се явява като последен шанс да евентуалното второ място в групата, което дава право на бараж за световното. Съперници освен утрешния са още Испания, от която загубихме 0:3 преди дни, и Турция.

"Грузия също загуби, така че ни чака важен мач и за двата отбора. Всеки мач в групата е решаващ, има още четири мача след този. Не бива да поставяме въпроса "сега или никога". Но със сигурност утре е един от важните мачове. Ще направим промени за мача с Грузия. Ще видим в кои има умора. Времето между двубоите е малко. Все още имам въпросителни около стартовия състав", довери треньорът ни.

Илиев призна, че съперникът е сред най-проспериращите отбори в Европа. Спецът обясни, че има наблюдения над играта на Грузия.

"Играят много атакуващ футбол. На терена няма да е лесно. Ще се наложи отново да тичаме много и да покриваме пространства".