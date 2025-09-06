Капитанът на България Недялков обеща: Можем да заменим липсата на класа

Може да заменим липсата на класа. Имаме отборен дух и колектив. Това са нашите най-силни качества. В утрешния двубой това ще се види. Това обеща капитанът на националния отбор по футбол на България Антон Недялков. Бранителят е избран за нов лидер на представителния ни тим, след като титулярният такъв Кирил Десподов получи контузия в навечерието на срещата с Испания.

"Не трябва да е демотивираща загубата (визира от Испания 0:3 от преди дни). Това, че играхме срещу толкова класни играчи като тези на Испания е плюс за нас. По този начин ние се развиваме. Виждаме най-доброто и така се стремим да стигнем до тях", каза бранителят.

"Очаква ни много тежък мач утре. Трябва да се хвърлим здраво", завърши Недялков.