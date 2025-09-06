Иван Иванов води на Александър Василев в българския финал на US Open (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колекцията от български титли в откритото по тенис на САЩ ще се увеличи днес.

Съперници на финала при юношите в Ню Йорк са Иван Иванов и Александър Василев. Двамата не успяха да се срещнат в последния мач на "Уимбълдън", спечелен от 16-годишния Иванов, но сега "грешката" бе поправена.

Шампион в тази възрастова група през 2008 г. бе Григор Димитров. При девойките турнира са печелили сестрите Катерина Малеева (1984) и Магдалена Малеева (1990). Мануела Малеева има титла на смесени двойки с Том Гъликсън (САЩ) през 1984 г., а Адриан Андреев вдигна купата при юношеските двойки с Антон Матушевич (Вбр) през 2018 г.

Иванов в момента №1 в световната ранглиста до 18 г., а Василев е 7-и.

Иван Иванов Снимки: USTA

2:1. Иван Иванов поведе с пробив. Двамата си взеха сервисите в първите геймове, но в третия шампионът от "Уимбълдън" се възползва от няколко непредизвикани грешки на съперника си.

3:2. Иванов нямаше проблеми в гейма, в който изпълняваше сервис, а след това и Василев не допусна нов пробив, за да се задържи близо в резултата.

Александър Василев

5:3. Василев получи възможност да върне пробива след двойна грешка и неуспешна къса топка на Иванов. Варненецът обаче не показа никакво колебание и задържа сервиса си.