Хипопотам преобърна лодка в Кот д'Ивоар, 11 души с...

Иван Иванов води на Александър Василев в българския финал на US Open (На живо)

Колекцията от български титли в откритото по тенис на САЩ ще се увеличи днес. 

Съперници на финала при юношите в Ню Йорк са Иван Иванов и Александър Василев. Двамата не успяха да се срещнат в последния мач на "Уимбълдън", спечелен от 16-годишния Иванов, но сега "грешката" бе поправена. 

Шампион в тази възрастова група през 2008 г. бе Григор Димитров. При девойките турнира са печелили сестрите Катерина Малеева (1984) и Магдалена Малеева (1990). Мануела Малеева има титла на смесени двойки с Том Гъликсън (САЩ) през 1984 г., а Адриан Андреев вдигна купата при юношеските двойки с Антон Матушевич (Вбр) през 2018 г. 

Иванов в момента №1 в световната ранглиста до 18 г., а Василев е 7-и. 

Иван Иванов Снимки: USTA
2:1. Иван Иванов поведе с пробив. Двамата си взеха сервисите в първите геймове, но в третия шампионът от "Уимбълдън" се възползва от няколко непредизвикани грешки на съперника си. 

3:2. Иванов нямаше проблеми в гейма, в който изпълняваше сервис, а след това и Василев не допусна нов пробив, за да се задържи близо в резултата. 

Александър Василев
5:3. Василев получи възможност да върне пробива след двойна грешка и неуспешна къса топка на Иванов. Варненецът обаче не показа никакво колебание и задържа сервиса си. 

Иван Иванов Снимки: USTA
Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3