Верстапен изненада макларъните на "Монца" с най-бързата обиколка в историята на Ф1

Макс Верстапен 4змъкна първата позиция под носа на пилотите на "Макларън". Снимка: Ройтерс

Макс Верстапен с "Ред Бул" отново успя да наруши хегемонията на "Макларън" като даде най-добро време на историческата писта "Монца". Световният шампион бе със 77 хилядни по-бърз от Ландо Норис. Норис имаше сериозни проблеми във втората част от сесията, но успя да се възстанови.

Времето на Верстапен от 1:18,792 мин означаваше средна скорост от 264,682 км/ч или най-бързата обиколка в историята на Формула 1.

От втори ред са лидерът в шампионата Оскар Пиастри с другия "Макларън" и фаворитът на домакините Шарл Льоклер с "Ферари".

Луис Хамилтън с другото "Ферари" даде пето време, но 7-кратния световен шампион стартира 10-и заради наказанието, което има от предното състезание. Така от трети ред тръгват Джордж Ръсел с "Мерцедес" и съотборникът му Андреа Кими Антонели. След тях са Габриел Бортолето със "Заубер" и суперветеранът Фернандо Алонсо с "Астън Мартин", а Хамилтън ще е до Юки Цунода с втория "Ред Бул".

Макс Верстапен 4змъкна първата позиция под носа на пилотите на "Макларън".
