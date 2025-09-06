Бербатов с гол, Стилиян с победа в шоуто на легендите на "Селтик" и "Юнайтед"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Димитър Бербатов вкара, но "Манчестър Юнайтед" загуби след дузпи от "Селтик" в мача на легендите пред 20 000 зрители в Глазгоу.

Бербатов направи 2:0 за "Юнайтед" в 29-ата минута, след като Дарън Флечър откри в 20-ата. На полуремето в игра за "Селтик" се появи Стилиян Петров и домакините обърнаха до 2:2 чрез Макдоналд в 75-ата и Шон Малоуни в 78-ата.

Бившият национален вратар на Англия Джо Харт направи шоуто при дузпите. Първо изпълни 11-метров и го прати над вратата. Колегата му на вратата на "Селтик" Артур Боруц обаче спаси ударите на Блакет и Нейлър и донесе успеха на шотланците.