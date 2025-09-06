Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев за участието им в US Open

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави участниците в историческия финал на Откритото първенство по тенис на САЩ - Иван Иванов и Александър Василев, както и ръководството на Българската федерация по тенис. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

„С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла на Откритото първенство по тенис на САЩ! За мен е чест да поздравя българинът, вдигнал над главата си трофея от този престижен турнир от Големия шлем", пише Наталия Киселова в поздравителен адрес до шампиона Иван Иванов.

Председателят на парламента изразява своята увереност, че победата на Иванов е резултат на усилени тренировки, множество лишения и себераздаване. „Уверена съм, че ще продължите да давате най-доброто от себе си за всяка точка, сет и мач, и да жънете заслужени победи в престижни турнири в световния тенис", отбелязва Наталия Киселова. Цяла България проследи Вашия забележителен триумф и се радва заедно с Вас, заявява в писмото си председателят на Народното събрание.

В поздравителен адрес до Александър Василев председателят на парламента посочва, че неговото класиране и достойната битка във финалния мач будят възхищение и са повод за гордост за всеки българин и за всеки спортист.

„Уверена съм, че оттук насетне започва Вашия дълъг и изпълнен с победи път в елита на световния тенис. Вярвам, че упоритите тренировки и стремежът към нови успехи ще Ви води все така напред и нагоре в ранглистата", заявява Наталия Киселова.

Вие донесохте голяма радост на цяла България като поздравихте на родния ни език всички с Деня на Съединението, посочва председателят на Народното събрание. Тази Ваша постъпка заслужава адмирации и показва колко много обичате България, посочва тя и изразява своята увереност, че с играта си Александър Василев вдъхновява много деца да тренират и да се стремят към световните спортни върхове.

Председателят на Народното събрание изрази и своята признателност към дейността на Българската федерация по тенис, която създава възможности за изява на спортните ни таланти и се стреми да направи тениса още по-популярен сред младите хора на България.