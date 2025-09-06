ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спортният министър поздрави Иван Иванов за триумфа...

Шампионът Иван Иванов: Искаше ми се да празнувам в България, но трябваше да си свърша работата

Иван Иванов Снимка: ITF

Шампионът от US Open при юношите Иван Иванов и финалистът Александър Василев честитиха Съединението на всички българи. 

"Искам да поздравя Александър за страхотната седмица и за това, което постигна. Благодаря на моя отбор и на най-близките ми, както и на публиката. Днес е голям празник и ми се искаше да го споделя, но трябваше да играя още", коментира Иванов. Той връчи специална купа на Жереми Пезан, негов треньор в академията на Рафаел Надал. 

"Много съм щастлив, че стигнах до този финал. Поздрави за Иван, надявам се да имаме още много големи мачове в бъдеще. Благодаря на моя отбор и на семейството ми", каза Василев и добави на български: "Честит празник на всички". 

Иван Иванов Снимка: ITF

