Бойко Борисов към Иван Иванов и Александър Василев: Станахте част от историята, поздравления!

"Поздравления за нашите шампиони - Иван Иванов и Александър Василев! Станахте част от историята, за първи път на турнир от Големия шлем финалът е изцяло български! И то точно на 6 септември!". Това написа в публикация във фейсбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Гордеем се с вас! Показахте класа, професионализъм и непримирим дух. Благодарим ви, че издигнахте името на България и вдъхнахте гордост на цял народ!", пише още в публикацията си Борисов.

В българския финал в откритото по тенис на САЩ шампионът при юношите от "Уимбълдън" победи 7:5, 6:3 Александър Василев. Така 16-годишният варненец повтори успеха на Григор Димитров, който направи дубъл в Лондон и Ню Йорк през 2008 г.