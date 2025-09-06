Спортният министър поздрави Иван Иванов за триумфа на юношеския US Open

"Днес е исторически ден за българския тенис! Приемете поздравленията ми по повод триумфа на Иван Иванов на юношеския US Open в Ню Йорк". Това пише в позиция на министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

"Адмирирам усилията на Българската федерация по тенис, на треньорите и родителите на Иван Иванов и Александър Василев, които полагат за достойното им представяне.

България се гордее с вас, момчета! Вие носите истинска радост за всички нас и победите ви са повод за вдъхновение на много млади хора как с всеотдайност се покоряват спортни върхове", пише още в поздравителния адрес от спортния министър.