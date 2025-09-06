ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удар от стар автомобил може да среже крака, а от н...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21246405 www.24chasa.bg

Спортният министър поздрави Иван Иванов за триумфа на юношеския US Open

1648

"Днес е исторически ден за българския тенис! Приемете поздравленията ми по повод триумфа на Иван Иванов на юношеския US Open в Ню Йорк". Това пише в позиция на министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

"Адмирирам усилията на Българската федерация по тенис, на треньорите и родителите на Иван Иванов и Александър Василев, които полагат за достойното им представяне.

България се гордее с вас, момчета! Вие носите истинска радост за всички нас и победите ви са повод за вдъхновение на много млади хора как с всеотдайност се покоряват спортни върхове", пише още в поздравителния адрес от спортния министър.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3