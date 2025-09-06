Триумф на русенци с 4 титли и 11 медала на балканското по карате шинкиокушин

Четири балкански шампионски титли завоюваха състезателите на СК "Русе" на Балканското първенство по карате шинкиокушин, което се проведе днес в зала "Арена Русе". Русенци спечелиха общо 11 медала в конкуренция с над 300 каратеки от Гърция, България, Румъния, Турция и Хърватия, съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Златните медали в групата до 14 години грабнаха Никол Белчева и Даниел Ердинч. Елица Стилиянова взе титлата до 16 години, а Мартин Пеев – до 18 години. Вицешампиони на първенството са Светломира Трендафилова, Кристиян Лазаров и Кирил Георгиев в група до 14 години. С бронзови медали бяха отличени Николай Мирчев до 14 години, Ива Георгиева и Александър Косев до 16 години. Всички призови места бяха постигнати в дисциплината кумите. В дисциплината ката бронзов медал грабна отново Александър Косев. Снимка: Община Русе

В отборното класиране СК "Русе" е на трето място сред участвалите 50 клуба от петте държави. Следващото състезание, в което ще има възпитаник на клуба, е Европейското първенство в Дебрецен, Унгария, което ще проведе на 27 септември. В двубоите там ще участва Венелин Мирчев, който е на 13 години.

В церемонията по награждаването на победителите в първенството участваха заместник-кметът Борислав Рачев и директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов, които връчиха медалите и купите на класиралите се на призовите места.