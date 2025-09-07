Арина Сабаленка отново шампионка на US Open и е първата с поредни титли от 2014 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арина Сабаленка стана първата тенисистка от 11 години, която успя да защити титлата си на US Open.

На финала в Ню Йорк водачката в световната ранглиста победи 6:3, 7:6 (7:3) рускинята от САЩ Аманда Анисимова. Последната с две поредни купи в този турнир от "Големият шлем" бе Серена Уилямс през 2014 г.

Така Сабаленка завършва сезона с титла в един от четирите най-важна турнира в този спорт, след като загуби финалите на Australian Open и "Ролан Гарос" и бе отстранена точно от Анисимова в полуфиналите на "Уимбълдън".

Победата е под №100 за звездата от Беларус в основна схема на "Големият шлем". Същото на "Уимбълдън" направи Ига Швьонтек (Пол) - отново срещу Анисимова.