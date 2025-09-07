ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арина Сабаленка отново шампионка на US Open и е пъ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21246628 www.24chasa.bg

Арина Сабаленка отново шампионка на US Open и е първата с поредни титли от 2014 г.

1656
Арина Сабаленка вече има 4 титли от "Големият шлем". Снимка: Ройтерс

Арина Сабаленка стана първата тенисистка от 11 години, която успя да защити титлата си на US Open.

На финала в Ню Йорк водачката в световната ранглиста победи 6:3, 7:6 (7:3) рускинята от САЩ Аманда Анисимова. Последната с две поредни купи в този турнир от "Големият шлем" бе Серена Уилямс през 2014 г. 

Така Сабаленка завършва сезона с титла в един от четирите най-важна турнира в този спорт, след като загуби финалите на Australian Open и "Ролан Гарос" и бе отстранена точно от Анисимова в полуфиналите на "Уимбълдън".

Победата е под №100 за звездата от Беларус в основна схема на "Големият шлем". Същото на "Уимбълдън" направи Ига Швьонтек (Пол) - отново срещу Анисимова. 

Арина Сабаленка вече има 4 титли от "Големият шлем". Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3