Никола Цолов втори във Формула 3, шампион е отборно

Никола Цолов постигна реалната си цел, която преследваше в последния кръг от сезона във Формула 3.

Българският пилот завърши втори в генералното класиране. Това бе максималното, което можеше да желае, защото титлата си бе осигурил Рафаел Камара (Бр). Нашият състезател, който не взе нищо от спринта заради инцидент в последната обиколка, навакса изоставането си с 8 т. от своя съотборник Мари Боя (Исп).

Бившият шампион в испанската Формула 4 стартира пети и завърши втори в основното състезание за Гран при на Италия на легендарната писта "Монца". Спечели съотборникът му от Тайланд Тасанапол Интрапувашак. Това осигури и титлата на "Кампос" при отборите, а за да няма евентуални инциденти, от бокса наредиха на Цолов да не рискува с опити за изпреварване.

"Благодаря на всички за работата през целия сезон. "Кампос" ще остане в сърцето ми завинаги", каза Българския лъв след финала. Сега всички очакват как ще продължи кариерата на Никола. Тези дни се появиха слухове, че от следващия сезон той ще кара във Формула 2.