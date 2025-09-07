ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите до 19 г. загубиха с 1:3 от Словакия контрола в Етрополе

Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България до 19 години допусна загуба с 1:3 в първата си контрола срещу Словакия, като точен за нашия тим бе Филип Гигов в 6-ата минута.

Преднината на подопечните на Тодор Симов бе заличена 10 минути по-късно, когато Симон Влна изпрати топката във вратата на Атанас Кехайов. Словаците стигнаха и до пълен обрат още преди края на първата част, след като се възползва от разбъркване от ъглов удар.

През втората част България опита да изравни, но при една от контраатаките на Словакия се стигна и до трето попадение, което оформи и крайния резултат.

На 9 септември двата отбора ще изиграят и втора контрола, като тя отново ще се играе в Етрополе.

Снимка: БФС

