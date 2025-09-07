Български защитник подписа с шампиона на САЩ

Роденият в САЩ български футболист Кристофър Риндов подписа професионален договор с шампиона на американската МЛС "ЛА Галакси" до края на 2026-а с опция за удължаване за още два сезона, обявиха от клуба.

До момента 23-годишният централен защитник играеше за сателитния тим на "Галакси" – "Вентура Сити" и явно е харесан по време на съвместните лагери.

Той вече получи фланелката си с номер 63 и е добавен в картотеката за мачовете до края на сезон 2025-а година.

"И двамата ми родители са родени и израснали в София. Те се местят в САЩ през 1998-а година, а аз се раждам през 2001-а. Не съм се прибирал в България вероятно от 8-10 години , но като дете съм бил няколко пъти в страната. Играя с десен крак, но мога да бъда в центъра на отбраната и като ляв, и като десен централен бранител", каза за БТА футболистът, който освен американски, има и български паспорт.